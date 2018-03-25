При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) 25 марта 2018 г.
Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово
Москва. 25 марта. INTERFAX. RU — Четверо детей погибли на пожаре в
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