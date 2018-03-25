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13:52 (мск), источник: Интерфакс

Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово

Москва. 25 марта. INTERFAX. RU — Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах города.

«Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — сказал источник.

Проводится эвакуация, на месте работают все службы города.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.

Как передает корреспондент «Интерфакса», на ликвидации пожара в торгово-развлекательном центре работают более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

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