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20:24 (мск), источник: ivbg.ru

В утренней аварии в Тосно пострадали четыре человека

Стали известны подробности аварии на Московском шоссе в городе Тосно, где столкнулись автомобиль ТаГАЗ и микроавтобус «Форд Транзит».

Источник: AP 2018

По данным дорожной полиции, в результате ДТП тяжелые травмы получили водитель «ТаГАЗа», а в микроавтобусе водитель и два пассажира. Всех пострадавших доставили в ЦРБ города Тосно.

Авария произошла около половины шестого утра 25 марта. По предварительной информации, автомобиль «ТаГАЗ», под управлением 39-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

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