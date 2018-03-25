В утренней аварии в Тосно пострадали четыре человека
Стали известны подробности аварии на Московском шоссе в городе Тосно, где столкнулись автомобиль ТаГАЗ и микроавтобус «Форд Транзит».
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Стали известны подробности аварии на Московском шоссе в городе Тосно, где столкнулись автомобиль ТаГАЗ и микроавтобус «Форд Транзит».
По данным дорожной полиции, в результате ДТП тяжелые травмы получили водитель «ТаГАЗа», а в микроавтобусе водитель и два пассажира. Всех пострадавших доставили в ЦРБ города Тосно.
Авария произошла около половины шестого утра 25 марта. По предварительной информации, автомобиль «ТаГАЗ», под управлением 39-летнего водителя, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».
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