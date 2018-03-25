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19:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели эвакуировали 65 воронежцев из горящей многоэтажки

К счастью, никто из людей не пострадал.

24 марта примерно в 19:30 в дежурную службу Главного управления МЧС по Воронежской области позвонили жители Ленинского района. Они рассказали, что на втором этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Броневой начался пожар. Огнеборцы прибыли на место ЧП в считанные минуты.

Спасатели первым делом начали экстренно эвакуировать жильцов. Кроме того, они старались помешать огню перейти на смежные помещения.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, из задымленной зоны было эвакуировано 53 человека самовыводом и 12 человек с масками спасаемого, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В итоге пострадали лишь различные вещи. Например, сгорел холодильник, который, вероятно, оказался в эпицентре пожара.

— Уважаемые граждане будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизнь от огня! При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473)277−99−00, — напоминают спасатели.

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