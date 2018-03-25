Спасатели эвакуировали 65 воронежцев из горящей многоэтажки

24 марта примерно в 19:30 в дежурную службу Главного управления МЧС по Воронежской области позвонили жители Ленинского района. Они рассказали, что на втором этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Броневой начался пожар. Огнеборцы прибыли на место ЧП в считанные минуты.

Спасатели первым делом начали экстренно эвакуировать жильцов. Кроме того, они старались помешать огню перейти на смежные помещения.

— Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, из задымленной зоны было эвакуировано 53 человека самовыводом и 12 человек с масками спасаемого, — сообщили в ГУ МЧС по региону.

В итоге пострадали лишь различные вещи. Например, сгорел холодильник, который, вероятно, оказался в эпицентре пожара.