На станции самарского метро мужчина спрыгнул на рельсы и бросился бежать по туннелю
У станции «Московская» мужчину задержали.
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У станции «Московская» мужчину задержали.
25 марта, около полудня, в самарском метро временно перекрывали движение электропоездов. Как сообщил 63.ru источник в оперативных структурах, полицейские метрополитена ловили мужчину, который бросился на рельсы на станции метро «Гагаринская». Спустившись вниз, он побежал в сторону станции «Московская». Пришлось временно отключать электричество. У станции «Московская» мужчину задержали.
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