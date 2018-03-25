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21:14 (мск), источник: НИА Самара

На станции самарского метро мужчина спрыгнул на рельсы и бросился бежать по туннелю

У станции «Московская» мужчину задержали.

25 марта, около полудня, в самарском метро временно перекрывали движение электропоездов. Как сообщил 63.ru источник в оперативных структурах, полицейские метрополитена ловили мужчину, который бросился на рельсы на станции метро «Гагаринская». Спустившись вниз, он побежал в сторону станции «Московская». Пришлось временно отключать электричество. У станции «Московская» мужчину задержали.

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