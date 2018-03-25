В Куйбышевском районе Самары пожилой мужчина избил и зарезал жену

Трагедия разыгралась в Куйбышевском районе, в одном из домов по улице Войкова. Там 65-летний мужчина убил свою жену, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

В квартире, в одной из комнат сотрудниками полиции был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями. В другой комнате забаррикадировался мужчина, попытавшийся нанести себе раны. Его действия были пресечены полицейскими, оказавшими ему доврачебную помощь.

Как установили правоохранители, между супругами вспыхнула ссора, после чего пожилой мужчина избил жену, а после напал на нее с ножом.