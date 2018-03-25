В Куйбышевском районе Самары пожилой мужчина избил и зарезал жену
Пенсионер попытался порезать себя.
Пенсионер попытался порезать себя.
Трагедия разыгралась в Куйбышевском районе, в одном из домов по улице Войкова. Там 65-летний мужчина убил свою жену, сообщает
В квартире, в одной из комнат сотрудниками полиции был обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями. В другой комнате забаррикадировался мужчина, попытавшийся нанести себе раны. Его действия были пресечены полицейскими, оказавшими ему доврачебную помощь.
Как установили правоохранители, между супругами вспыхнула ссора, после чего пожилой мужчина избил жену, а после напал на нее с ножом.
Ранее к уголовной ответственности пенсионер не привлекался. Сейчас СУ СК России по Самарской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство».
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