В Воронеже от падения льдины с крыши погиб мужчина
Очевидцы сообщили в «систему-112» о падении глыбы льда с крыши на мужчину в Воронеже. Инцидент произошел у дома № 2 по улице Театральной около 13:00 воскресенья, 26 марта. Мужчина погиб.
Очевидцы сообщили в «систему-112» о падении глыбы льда с крыши на мужчину в Воронеже. Инцидент произошел у дома № 2 по улице Театральной около 13:00 воскресенья, 26 марта. Мужчина погиб.
Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Подобное происшествие случилось на улице Плехановской 15 марта. Ледяная глыба упала на женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Следователи СУ СКР по региону начали доследственную проверку. Еще один случай произошел в конце января 2018 года. Тогда глыба льда обрушилась на 47-летнего мужчину на проспекте Революции. Он попал в больницу.
Управы районов Воронежа ежедневно проводят очистку крыш от снега и наледи. Количество жалоб жителей Воронежа на работу управляющих компаний выросло в марте 2018 года. С 5 по 11 марта в мэрию поступило 212 письменных обращений.
Горожане могут сообщать о неубранных тротуарах и наледи на крышах домов в управление ЖКХ и в управы города. В управлении ЖКХ жалобы примут по телефону 228 32 76. Кроме того, жители могут звонить по телефонам: 223 04 86 (управа Железнодорожного района), 261 10 68 (управа Коминтерновского района), 249 09 71 (управа Левобережного района), 206 91 52 (управа Ленинского района), 263 16 73 (управа Советского района), 259 76 63 (управа Центрального района).
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