В Воронеже от падения льдины с крыши погиб мужчина

Источник: РИА "Воронеж"

Как сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону, по факту гибели воронежца проводится доследованная проверка. На месте трагедии работают следователи. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подобное происшествие случилось на улице Плехановской 15 марта. Ледяная глыба упала на женщину. Пострадавшую в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Следователи СУ СКР по региону начали доследственную проверку. Еще один случай произошел в конце января 2018 года. Тогда глыба льда обрушилась на 47-летнего мужчину на проспекте Революции. Он попал в больницу.

Управы районов Воронежа ежедневно проводят очистку крыш от снега и наледи. Количество жалоб жителей Воронежа на работу управляющих компаний выросло в марте 2018 года. С 5 по 11 марта в мэрию поступило 212 письменных обращений.