Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек
Площадь пожара в
Площадь пожара в
Ранее сообщалось о гибели четырех детей и семи пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.
«Площадь пожара в ТРЦ “Зимняя вишня” возросла до 1,5 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек, еще четверо погибли.
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