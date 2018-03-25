Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек

Ранее сообщалось о гибели четырех детей и семи пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.

«Площадь пожара в ТРЦ “Зимняя вишня” возросла до 1,5 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек, еще четверо погибли.