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14:56 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерово выросло до десяти человек

Площадь пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, число пострадавших увеличилось до десяти, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о гибели четырех детей и семи пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35.

«Площадь пожара в ТРЦ “Зимняя вишня” возросла до 1,5 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество пострадавших при пожаре увеличилось до десяти человек, еще четверо погибли.

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