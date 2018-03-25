В Судаке полицейскими выявлены факты фиктивной регистрации иностранцев
Участковые уполномоченные полиции в Судаке выявили факты фиктивной постановки на учет 38-летним местным жителем иностранных граждан. Об этом сообщает
Участковые уполномоченные полиции в Судаке выявили факты фиктивной постановки на учет 38-летним местным жителем иностранных граждан. Об этом сообщает
Судакчанин предоставил в отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку документы, на основании которых двое граждан ближнего зарубежья были незаконно поставлены миграционный учет. Однако помещения для проживания владелец домовладения предоставлять иностранным гражданам не намеревался, рассказали в
В итоге житель Судака нарушил миграционное законодательство.
«Формальная регистрация граждан по месту жительства без их фактического нахождения по данному адресу, носящая массовый характер, затрудняет либо делает невозможным реальное исполнение органами регистрационного учета обязательств перед государством, юридическим и физическим лицами, а также делает невозможным обеспечение защиты прав и законных интересов государства и граждан в различных областях», — прокомментировали в МВД.
В отношении гражданина отделением дознания ОМВД России по г. Судаку возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного денежного штрафа — до лишения свободы на срок до трех лет.
Полиция обращает внимание на требования законодательства. Иностранный гражданин, поставленный на учет по месту пребывания (проживания) в жилом помещении на территории РФ, должен там постоянно проживать. Лицо, которое является принимающей стороной, должно предоставить иностранному гражданину вышеуказанное помещение для проживания.
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