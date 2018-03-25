«Патриот» влетел в фуру под Самарой и сгорел

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

25 марта в 11:00 на трассе «Подъезд к Оренбургу» в Алексеевском районе Самары произошло ДТП, в результате которого сгорел внедорожник. Об этом сообщает пресс-служба облГлавка.

Водитель «УАЗ Патриот», выезжая со второстепенной дороги, влетел в припаркованную на обочине фуру с цистерной. Пикап от удара загорелся, а водитель успел выскочить из него.