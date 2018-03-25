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15:13 (мск), источник: Sputnik

Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

Минивен Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, два человека погибли на месте происшествия, еще девять были госпитализированы в больницу.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли, еще девять пострадали в результате ДТП в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

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По данным ведомства, 24 марта на автодороге 4Р-103 «Шерабад-Джаркурган» в Шерабадском районе Сурхандарьинской области минивэн Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилей КамАЗ.

«В результате ДТП два пассажира Damas, в том числе ребенок 2016 года рождения, погибли на месте происшествия», — сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным МВД, еще девять человек, пассажиров минивэна, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом с участием автомобиля Damas на этой неделе. В четверг в результате столкновения минивэна с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti погибли три человека, еще семь получили ранения.

Семиместные минивэны Damas активно используются на пассажирских городских и междугородных маршрутах в Узбекистане. Также регулярно фиксируются ДТП с их участием. По данным местных СМИ, в республике планируют реализовать программу поэтапного перехода перевозки пассажиров с Damas на микроавтобусы Peugeot, которые с 2019 года планируют выпускать на СП Uzbekistan Peugeot Citroen Automotive в Джизакской области страны.

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