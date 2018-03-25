Два человека погибли в ДТП в Сурхандарьинской области

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли, еще девять пострадали в результате ДТП в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана.

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По данным ведомства, 24 марта на автодороге 4Р-103 «Шерабад-Джаркурган» в Шерабадском районе Сурхандарьинской области минивэн Damas выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилей КамАЗ.

«В результате ДТП два пассажира Damas, в том числе ребенок 2016 года рождения, погибли на месте происшествия», — сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным МВД, еще девять человек, пассажиров минивэна, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Это уже второе ДТП со смертельным исходом с участием автомобиля Damas на этой неделе. В четверг в результате столкновения минивэна с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti погибли три человека, еще семь получили ранения.