СК уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.

Светлана Петренко официальный представитель СК РФ