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15:50 (мск), источник: РИА Новости

СК уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.

Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.
Светлана Петренко
официальный представитель СК РФ

«Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — сказала она.

В кинотеатре горящего кемеровского ТРЦ нашли мертвых детей
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
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