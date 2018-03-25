СК уточнил число погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово
Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Три ребенка и женщина погибли, 26 человек пострадали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35. Площадь пожара составляет уже 500 квадратных метров.
Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города.
«Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка», — сказала она.
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