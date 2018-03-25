Нетрезвый молодечненец, уходя от ГАИ, врезался в столб в Минске

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Нетрезвый житель Молодечно совершил ДТП в Минске, пытаясь скрыться от инспекторов Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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Авария произошла накануне около 23:50 на улице Ваупшпсова в белорусской столице.

«Житель Молодечно, управляя автомобилем Renault, не подчинился требованию сотрудников ГАИ об остановке и совершил ДТП», — сказали в ГАИ.

Судя по фото с места аварии, опубликованным инспекцией, у машины от удара в столб вырвало двигатель.

По информации ГАИ, 53-летний водитель, который на момент совершения ДТП был пьян, в аварии не пострадал.