Нетрезвый молодечненец, уходя от ГАИ, врезался в столб в Минске
Судя по фото с места аварии, опубликованным инспекцией, у машины от удара в столб вырвало двигатель.
Судя по фото с места аварии, опубликованным инспекцией, у машины от удара в столб вырвало двигатель.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Нетрезвый житель Молодечно совершил ДТП в Минске, пытаясь скрыться от инспекторов Госавтоинспекции, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла накануне около 23:50 на улице Ваупшпсова в белорусской столице.
«Житель Молодечно, управляя автомобилем Renault, не подчинился требованию сотрудников ГАИ об остановке и совершил ДТП», — сказали в ГАИ.
Судя по фото с места аварии, опубликованным инспекцией, у машины от удара в столб вырвало двигатель.
По информации ГАИ, 53-летний водитель, который на момент совершения ДТП был пьян, в аварии не пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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