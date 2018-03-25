В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

В субботу, 24 марта, в 15:30 в дежурную часть линейного пункта полиции на станции «Безымянка» поступила информация от диспетчера станции Козелковская о том, что на девятом километре пикета 02, на перегоне «Козелковская — Средневолжская» электропоездом № 6032 был смертельно травмирован 55-летний житель Самары, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ирек Галеев.