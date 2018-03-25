Женщина и 4-летний ребенок пострадали в ДТП в Алматы
Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
ДТП произошло по улице Малая Райымбека, не доезжая Калкамана. Со слов очевидцев, Mitsubishi Galant двигается по Райымбека в западном направлении, затем водитель поворачивает на улицу Малая Райымбека. В это время по Малой Райымбека двигается Kia Cerato в западном направлении. Водитель Mitsubishi Galant не пропускает Kia и происходит столкновение. От удара две машины развернуло.
Пострадали два человека из Kia Cerato — девушка и 4-летний ребенок. Их госпитализировали с различными травмами в больницу.
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