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01:22 (мск), источник: ТАСС

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 37 человек. В оперативном штабе сообщили, что при пожаре в ТЦ пропали без вести 69 человек, в том числе 40 детей.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате.

В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыта горячая линия: 8-(3842) 58−23−33.

Что произошло

На четвертом, последнем, этаже здания ТЦ произошло возгорание.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог в батутной комнате. У одного из детей с собой была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в детском бассейне.

Площадь пожара составила 1500 кв. м.

В двух залах кинотеатра произошло обрушение потолка.

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Кто пострадал

В момент пожара в детской игровой комнате в ТЦ находились люди. Погибли 37 человек. В оперативном штабе сообщили, что при пожаре в ТЦ пропали без вести 69 человек, в том числе 40 детей.

Всего спасатели эвакуировали около 100 человек.

Также на третьем этаже ТЦ в контактном зоопарке были 200 животных. Спасти их не успели.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Как идет расследование

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По статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» возбуждено уголовное дело.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление СК России.

Президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Пучков вылетел на место происшествия.

Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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