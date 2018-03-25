В Казани эвакуировали торговый центр «Тандем»
(Казань, 25 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В 16 часов 19 минут в казанском
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(Казань, 25 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В 16 часов 19 минут в казанском
Как сообщил корреспонденту агентства один из охранников ТЦ, за несколько минут до объявления эвакуации был получен звонок о заложенной бомбе.
К зданию торгового центра подъехала машина скорой медицинской помощи и несколько полицейских машин.
По некоторым данным, такой же звонок поступил в
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