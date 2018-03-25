ДТП с четыремя пострадавшими и возгоранием авто произошло на мосту в Новосибирске

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В Новосибирске сегодня вечером, 25 марта, на Димитровском мосту произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения такси Hyundai Solaris и кроссовера Hyundai Santa Fe пострадали четверо человек. Двое пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии, ехали в «Солярисе», двое в «Санта Фе». От удара кроссовер загорелся. Об этом сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В настоящий момент на месте ДТП работают реаниматологи, а также машины ГАИ и пожарной службы. В Госавтоинспекции «Комсомольской правде» обещали позже прокомментировать данную аварию.