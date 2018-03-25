ДТП с четыремя пострадавшими и возгоранием авто произошло на мосту в Новосибирске
Получивших травмы различной степени тяжести госпитализировали медики с места аварии.
Получивших травмы различной степени тяжести госпитализировали медики с места аварии.
В Новосибирске сегодня вечером, 25 марта, на Димитровском мосту произошло жесткое
В настоящий момент на месте ДТП работают реаниматологи, а также машины ГАИ и пожарной службы. В Госавтоинспекции «Комсомольской правде» обещали позже прокомментировать данную аварию.
— В том месте есть колея. И ямы появились нехорошие на наших дорогах. Место ДТП нужно смотреть и определять опасные участки дорог, чтобы самим так не угодить, — комментирует местная жительница Светлана Ананьева в соцсети, призывая чиновников обратить внимания на опасные места на дорогах города.
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