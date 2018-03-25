В Кемеровской области введен режим ЧП из-за пожара в торговом центре

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли четыре человека.

«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре продолжаются. Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов.

«Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — отметил министр.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС по региону Евгений Дедюхин рассказал журналистам, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, могут находиться в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Он также сообщил, что в результате пожара пострадали 24 человека. «Шесть человек остаются в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение», — сказал он.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор.

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По данным Следственного комитета, жертвами пожара стали трое детей и женщина. Тела погибших были обнаружены в детской игровой комнате. За медицинской помощью обратились 26 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация.

Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил «Интерфаксу» первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.