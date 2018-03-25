В Кемеровской области введен режим ЧП из-за пожара в торговом центре
В МЧС сообщили об угрозе взрыва в горящем ТЦ.
В МЧС сообщили об угрозе взрыва в горящем ТЦ.
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области
«Мы вводим режим чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области. Федеральным органам исполнительной власти организовать помощь и поддержку соответствующим службам», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Пучков сообщил, что
«Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности», — отметил министр.
Он также сообщил, что в результате пожара пострадали 24 человека. «Шесть человек остаются в больницах, остальным назначено амбулаторное лечение», — сказал он.
По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово произошел в воскресенье днем. Огонь не удается потушить до сих пор.
По данным Следственного комитета, жертвами пожара стали трое детей и женщина. Тела погибших были обнаружены в детской игровой комнате. За медицинской помощью обратились 26 человек, некоторым из них потребовалась госпитализация.
Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, заявил «Интерфаксу» первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия. Вместе с тем, очевидцы пожара сообщили агентству, что пожар начался на детской площадке, расположенной на 4-м этаже торгового центра.
На тушении пожара работает 262 человека. Во время пожара произошло обрушение перекрытий на площади 30 кв. метров.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.