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17:21 (мск), источник: Zakon.kz

Спасатели из ЮКО направляются в Восточный Казахстан

Для оказания помощи и эффективного противостояния ЧС весеннего периода на востоке страны руководством было принято решение задействовать дополнительные силы и средства из других регионов.

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11
фотографий
11
фотографий

В Восточно-Казахстанскую область из ЮКО отправлена бригада сотрудников регионального департамента по ЧС. 26 человек со специальным оборудованием вылетели 25 марта из шымкентского аэропорта, передает zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации ДЧС ЮКО.

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«В связи со сложившейся паводковой обстановкой в Восточно-Казахстанской области по распоряжению Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерала-майора В. Беккер для оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ личный состав ГУ “ОСО ДЧС ЮКО (г. Шымкент)” в количестве 10 человек и личный состав ГУ “Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ” ДЧС ЮКО в количестве 16 человек и 30 мотопомп 25 марта 2018 года вылетели из аэропорта города Шымкент к месту назначения», — говорится в сообщении.

Начальник Департамента по ЧС Южно-Казахстанской области полковник гражданской защиты Н. Дербисов непосредственно руководил формированием оперативной группы и провел с каждым спасателем инструктаж по соблюдению техники безопасности во время проведения аварийно-спасательных работ.

В связи с резким потеплением и формированием талых вод в Глубоковском районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков. Кроме того, в Шемонаихинском районе из-за раннего ледохода на реке Уба образовался затор. Все силы и средства районных служб гражданской защиты работают в усиленном режиме. В этих двух районах Восточно-Казахстанской области уже объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.

Для оказания помощи и эффективного противостояния ЧС весеннего периода на востоке страны руководством было принято решение задействовать дополнительные силы и средства из других регионов.

Сформированные группы спасателей из Южно-Казахстанской области под руководством подполковника гражданской защиты Н. Таукеева должны прибыть в город Усть-Каменогорск, где они будут распределены для проведения аварийно-спасательных работ.

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