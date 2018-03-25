Расследование пожара в ТЦ в Кемерове. Онлайн
Погибли 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.
Погибли 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.
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«Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба пожаротушения.
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