Расследование пожара в ТЦ в Кемерове. Онлайн

25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Тушение пожара и поиски пострадавших продолжались весь день, вечер и ночь. В ликвидации задействованы максимально возможные силы и средства. Группировка усилена, на месте работают более 300 человек. Для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в Кемеровскую область направлены бойцы Центроспаса МЧС России, специалисты центра экстренной психологической помощи, а также оперативная группа, психологи и спасатели Сибирского регионального центра МЧС России.