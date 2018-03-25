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25 марта, источник: ТАСС

Расследование пожара в ТЦ в Кемерове. Онлайн

Погибли 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар в ТЦ в Кемерово
+7 (3842) 58-23-33«Горячая» линия Главного управления МЧС РФ по Кемеровской областиПодробнее
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Есть погибшие, раненые и пропавшие без вести. Тушение пожара и поиски пострадавших продолжались весь день, вечер и ночь. В ликвидации задействованы максимально возможные силы и средства. Группировка усилена, на месте работают более 300 человек. Для оказания помощи в ликвидации последствий пожара в Кемеровскую область направлены бойцы Центроспаса МЧС России, специалисты центра экстренной психологической помощи, а также оперативная группа, психологи и спасатели Сибирского регионального центра МЧС России.
Источник: РИА "Новости"

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 37 человек, пострадали еще 43. Около 70 человек числятся пропавшими без вести. СК РФ возбудил уголовное дело.

«Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба пожаротушения.

Пожар в кемеровском ТЦ
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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