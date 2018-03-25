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18:24 (мск), источник: Sputnik.by

Трое пенсионеров отравились неизвестной жидкостью в Слуцке

Два человека — 67-летний мужчина и 61-летняя женщина — скончались в больнице.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Трое пенсионеров отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Слуцке, сообщил в воскресенье портал «Млын».

Инцидент, как сообщает региональное СМИ, произошел вечером в пятницу: в больницу Слуцка в тяжелом состоянии поступили две женщины и мужчина.

В субботу скончались два пациента — 61-летняя женщина и 67-летний мужчина. Врачи продолжают бороться за жизнь второй женщины. Сейчас известно лишь то, что ей 55 лет, она находится в реанимации.

Отравились они неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Сами пациенты пояснить ее происхождение не смогли, так как находились в критическом состоянии.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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