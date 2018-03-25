Трое пенсионеров отравились неизвестной жидкостью в Слуцке

Инцидент, как сообщает региональное СМИ, произошел вечером в пятницу: в больницу Слуцка в тяжелом состоянии поступили две женщины и мужчина.

В субботу скончались два пациента — 61-летняя женщина и 67-летний мужчина. Врачи продолжают бороться за жизнь второй женщины. Сейчас известно лишь то, что ей 55 лет, она находится в реанимации.