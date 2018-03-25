Трое пенсионеров отравились неизвестной жидкостью в Слуцке
Два человека — 67-летний мужчина и 61-летняя женщина — скончались в больнице.
Два человека — 67-летний мужчина и 61-летняя женщина — скончались в больнице.
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Трое пенсионеров отравились неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Слуцке, сообщил в воскресенье портал «Млын».
Инцидент, как сообщает региональное СМИ, произошел вечером в пятницу: в больницу Слуцка в тяжелом состоянии поступили две женщины и мужчина.
В субботу скончались два пациента — 61-летняя женщина и 67-летний мужчина. Врачи продолжают бороться за жизнь второй женщины. Сейчас известно лишь то, что ей 55 лет, она находится в реанимации.
Отравились они неизвестной спиртосодержащей жидкостью. Сами пациенты пояснить ее происхождение не смогли, так как находились в критическом состоянии.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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