Самолет Москва — Петербург экстренно вернули из-за проблем с шасси

Источник: Reuters

Полет пассажиров дневного рейса Москва — Петербург не задался. После вылета из аэропорта авиалайнер экстренно вернулся из-за технической неисправности.

Инцидент произошел 25 марта. Подготовка к вылету шла по расписанию. Люди прошли регистрацию, досмотр и заняли свои места.

— Самолет готов к отправлению, — объявили бортпроводницы, и воздушное судно тронулось.

Однако при взлете у Boeing-737 не убралась стойка шасси. Пилоты воздушного судна вернули его обратно в аэропорт Шереметьево.