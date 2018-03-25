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20:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Самолет Москва — Петербург экстренно вернули из-за проблем с шасси

В Северную столицу пассажиры отправились на другом авиалайнере.

Источник: Reuters

Полет пассажиров дневного рейса Москва — Петербург не задался. После вылета из аэропорта авиалайнер экстренно вернулся из-за технической неисправности.

Инцидент произошел 25 марта. Подготовка к вылету шла по расписанию. Люди прошли регистрацию, досмотр и заняли свои места.

— Самолет готов к отправлению, — объявили бортпроводницы, и воздушное судно тронулось.

Однако при взлете у Boeing-737 не убралась стойка шасси. Пилоты воздушного судна вернули его обратно в аэропорт Шереметьево.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. В Северную столицу пассажиры отправились на другом самолете.

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