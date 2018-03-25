Самолет Москва — Петербург экстренно вернули из-за проблем с шасси
В Северную столицу пассажиры отправились на другом авиалайнере.
В Северную столицу пассажиры отправились на другом авиалайнере.
Полет пассажиров дневного рейса Москва — Петербург не задался. После вылета из аэропорта авиалайнер экстренно вернулся
Инцидент произошел 25 марта. Подготовка к вылету шла по расписанию. Люди прошли регистрацию, досмотр и заняли свои места.
— Самолет готов к отправлению, — объявили бортпроводницы, и воздушное судно тронулось.
Однако при взлете у Boeing-737 не убралась стойка шасси. Пилоты воздушного судна вернули его обратно в аэропорт Шереметьево.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал. В Северную столицу пассажиры отправились на другом самолете.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.