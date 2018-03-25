В пригороде Кишинева автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка
Мальчик скончался в больнице.
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Мальчик скончался в больнице.
В коммуне Трушены трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что мальчик получил многочисленные травмы.
Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Он скончался вскоре после того, как произошла авария, отмечает ProTV.
По данным полиции, трагедия произошла около трех часов дня. Мальчик гулял с бабушкой, решил перебежать улицу и оказался прямо перед автомобилем марки Peugeot. Водитель не мог избежать столкновения.
Владелец автомобиля сам доставил ребенка в больницу. Родители мальчика находятся на заработках за границей, его опекала бабушка.
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