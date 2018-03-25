В пригороде Кишинева автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка

Источник: Комсомольская правда

В коммуне Трушены трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что мальчик получил многочисленные травмы.

Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Он скончался вскоре после того, как произошла авария, отмечает ProTV.

По данным полиции, трагедия произошла около трех часов дня. Мальчик гулял с бабушкой, решил перебежать улицу и оказался прямо перед автомобилем марки Peugeot. Водитель не мог избежать столкновения.