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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В пригороде Кишинева автомобиль насмерть сбил трехлетнего ребенка

Мальчик скончался в больнице.

Источник: Комсомольская правда

В коммуне Трушены трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля. Удар оказался настолько сильным, что мальчик получил многочисленные травмы.

Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Он скончался вскоре после того, как произошла авария, отмечает ProTV.

По данным полиции, трагедия произошла около трех часов дня. Мальчик гулял с бабушкой, решил перебежать улицу и оказался прямо перед автомобилем марки Peugeot. Водитель не мог избежать столкновения.

Владелец автомобиля сам доставил ребенка в больницу. Родители мальчика находятся на заработках за границей, его опекала бабушка.

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