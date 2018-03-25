Жители центра Воронежа пожаловались на перебои с электричеством
По их словам, сразу в нескольких домах погас свет.
По их словам, сразу в нескольких домах погас свет.
Читатели «КП-Воронеж» пожаловались, что дома на улице Большая Манежная осталась без света. Электричество «вырубилось» в этих домах, а также в нескольких близлежащих домах Центрального района. Как рассказали сами горожане ЧП случилось примерно в 17:30.
По предварительным данным, в этом районе случился обрыв проводов,
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