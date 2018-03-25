Жители центра Воронежа пожаловались на перебои с электричеством

Читатели «КП-Воронеж» пожаловались, что дома на улице Большая Манежная осталась без света. Электричество «вырубилось» в этих домах, а также в нескольких близлежащих домах Центрального района. Как рассказали сами горожане ЧП случилось примерно в 17:30.

По предварительным данным, в этом районе случился обрыв проводов, из-за чего и возникли сбои с электричество. На месте уже работают специалисты. Вероятно неполадки связаны с тем, что сегодня в нашем городе было довольно ветрено, к тому же провода могли оборваться из-за наледи, которая порой образуется на них.