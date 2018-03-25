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19:06 (мск), источник: РИА Новости

Кровля ТЦ в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Кровля торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово обрушилась на площади 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП.

Источник: РИА Новости

Сигнал о задымлении на четвертом этаже торгового центра поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным МЧС, очаг возгорания находился на верхнем этаже ТЦ. Пожарные спасли 20 человек, всего из горящего здания эвакуировано 100 человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

«Произошло обрушение кровли торгового центра на площади 500 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

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По последним данным СК РФ, в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы.

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Следователи завели уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также сообщалось, что уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТЦ передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

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