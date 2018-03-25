Огромная глыба рухнула у подъезда пятиэтажки в Щербинках

Жильцы дома № 180 по проспекту Гагарина в Нижнем Новгороде с облегчением вздохнули: громадная наледь, которая чуть ли не всю зиму «украшала» фасад их пятиэтажки, рухнула, повредив лишь кондиционеры.

— Какое счастье, что никто не пострадал, — признаются местные жители. Она прям практически над подъездом была. Мы буквально забегали и выбегали из него — боялись, что льдина рухнет и — все.

Местный ДУК о страхах жильцов, конечно, догадывался. Но при этом максимум, что смог сделать для их безопасности, — огородил предполагаемый опасный участок лентой.