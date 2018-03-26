Воронежский мальчик, которого искали 3 дня, нашёлся
Подросток обустроился на теплотрассе.
Подросток обустроился на теплотрассе.
Три дня шли поиски 13-летнего парня, который 22 марта пропал в Северном районе. Школьник уже уходил из дома ранее. Родственники смогли обнаружить подростка неподалёку — он жил на теплотрассе. С питанием помогали друзья.
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