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08:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский мальчик, которого искали 3 дня, нашёлся

Подросток обустроился на теплотрассе.

Три дня шли поиски 13-летнего парня, который 22 марта пропал в Северном районе. Школьник уже уходил из дома ранее. Родственники смогли обнаружить подростка неподалёку — он жил на теплотрассе. С питанием помогали друзья.

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