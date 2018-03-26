Погибшим от ледяной глыбы в центре Воронежа оказался известный журналист

Источник: Вести - Воронеж

Трагедия на улице Театральной, в результате которой от падения глыбы льда погиб мужчина, случилась с Николаем Кочетовым, который работал журналистом в «Коммуне» и на областном радио. Об этом написал на своей странице краевед Владимир Елецких.

«Пришел в журналистику с рабочей скамьи, работая сварщиком. Служил на атомной подводной лодке. Избирался по комсомольской линии в Воронеже секретарем комитета комсомола Минмонтажспецстроя. Добрейшей души человек и друг нашей семьи. Такая нелепая смерть! Это ужасно» — пишет Владимир Леонидович.

Начальник службы радиовещания ГТРК «Воронеж» Екатерина Новичихина:

— Николая Сергеевича я знала с 2000 года. Он возглавлял, наверное, самую сложную редакцию — новостную. Мы были студентами, и именно Николай Сергеевич впервые открыл для нас мир радио. Это был невероятно добрый человек. Никогда не слышала, чтобы он повышал голос. В нем было какое-то терпение и умение сглаживать острые углы. Я знаю, что Николай Сергеевич был младшим в многодетной семье. Им очень тяжело дались послевоенные годы. Как он сам признавался, если бы не единственная коза в хозяйстве, то все бы умерли от голода. Это очень закалило его.

На радио он отработал больше 20 лет.

Невосполнимая утрата для семьи. Он был лучшим мужем и отцом, все заботы лежали на нём. Сегодня Николай Сергеевич, как обычно, вышел на работу, он трудился охранником. Много снега, решил расчистить дорожку. В этот момент и случилось несчастье.