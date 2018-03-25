Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до семи

«Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ “Зимняя вишня” возросло до семи человек», — сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.

Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

«Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице», — сказал он. По его словам, «два человека тяжелые, один в реанимации».



Он отметил, что сейчас ведется работа с родственниками, им объясняют сложность начала работ. «Почему пожарные не смогли зайти сразу — потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они (пожарные — прим. ТАСС) подступали туда», — сказал первый заместитель губернатора.