Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до семи
ТАСС, 25 марта. Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.
ТАСС, 25 марта. Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.
«Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ “Зимняя вишня” возросло до семи человек», — сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.
Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
«Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице», — сказал он. По его словам, «два человека тяжелые, один в реанимации».
Он отметил, что сейчас ведется работа с родственниками, им объясняют сложность начала работ. «Почему пожарные не смогли зайти сразу — потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они (пожарные — прим. ТАСС) подступали туда», — сказал первый заместитель губернатора.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.