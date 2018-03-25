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22:09 (мск), источник: ТАСС

Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до семи

ТАСС, 25 марта. Тела еще двух погибших обнаружили в горящем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

Источник: РИА "Новости"

«Обнаружены тела двух погибших. Количество погибших при пожаре в ТЦ “Зимняя вишня” возросло до семи человек», — сказал представитель оперативного штаба. Ранее сообщалось о пяти погибших. За медицинской помощью обратились более 30 человек.

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Один пострадавший в результате пожара находится в реанимации, всего в больницах остаются 20 человек, сообщил в воскресенье журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

«Всего, по имеющейся на данный момент информации, 20 человек находятся в больнице», — сказал он. По его словам, «два человека тяжелые, один в реанимации».

Он отметил, что сейчас ведется работа с родственниками, им объясняют сложность начала работ. «Почему пожарные не смогли зайти сразу — потому что произошла, похоже, вспышка газа, это здание газифицировано, произошел выброс пламени, когда они (пожарные — прим. ТАСС) подступали туда», — сказал первый заместитель губернатора.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, возгорание локализовано на площади 1,6 тыс. кв. м.

Пожар в кемеровском ТРЦ: погибли дети и женщина
Во время загрузки произошла ошибка.
16:27 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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