В Казани задержали лжетеррориста, из-за которого эвакуировали ТЦ
Полицейские задержали мужчину, который сообщил о бесхозных сумках в «Тандеме» и «Кольце», сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» источник в правоохранительных органах.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Полицейские задержали мужчину, который сообщил о бесхозных сумках в «Тандеме» и «Кольце», сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» источник в правоохранительных органах.
25 марта на телефон дежурной части позвонил мужчина и сообщил, что в торговых центрах лежат подозрительные сумки. В результате полицейские эвакуировали посетителей и персонал «Тандема» и «Кольца», однако подозрительных предметов не обнаружили.
«Личность мужчины установили. Им оказался душевнобольной человек», — сказал источник.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.