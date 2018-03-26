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09:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани задержали лжетеррориста, из-за которого эвакуировали ТЦ

Полицейские задержали мужчину, который сообщил о бесхозных сумках в «Тандеме» и «Кольце», сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» источник в правоохранительных органах.

25 марта на телефон дежурной части позвонил мужчина и сообщил, что в торговых центрах лежат подозрительные сумки. В результате полицейские эвакуировали посетителей и персонал «Тандема» и «Кольца», однако подозрительных предметов не обнаружили.

«Личность мужчины установили. Им оказался душевнобольной человек», — сказал источник.

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