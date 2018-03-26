Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37
Число жертв пожара в
Число жертв пожара в
«Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 43, пропавших без вести — до 69.
36 пострадавших при пожаре в
«В больницах находятся (в настоящее время — прим. ТАСС) 36 человек, два из них — в тяжелом состоянии. Это ребенок в многопрофильной больнице и взрослый в третьей городской. Травмы — падение с высоты,
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже
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