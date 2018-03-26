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Фоторепортажи
7Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
2015 лет после вторжения в Ирак
00:59 (мск), источник: ТАСС

Количество погибших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 37

Число жертв пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, увеличилось до 37. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в оперативном штабе пожаротушения.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
Источник: РИА "Новости"

«Общее количество погибших составляет 37 человек», — сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 43, пропавших без вести — до 69.

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36 пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове находятся в больницах, сообщил ТАСС в воскресенье и. о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

«В больницах находятся (в настоящее время — прим. ТАСС) 36 человек, два из них — в тяжелом состоянии. Это ребенок в многопрофильной больнице и взрослый в третьей городской. Травмы — падение с высоты, черепно-мозговая травма, внутренний кровоподтек. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сказал Брежнев.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. Торговый центр был открыт в Кемерове в 2013 году. На его территории общей площадью 23 тыс. кв. м есть парковка на 250 автомобилей, магазины, боулинг, детский центр и кинотеатр.

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Пожар в кемеровском ТЦ
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Источник трансляции: ТАСС
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