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11:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ТРЦ загорелся от игровой комнаты

64 человека погибли, 16 по данным МЧС считаются пропавшими без вести (ГУ МВД по Кемеровской области сообщало о 59), 12 человек госпитализированы — таковы результаты пожара, произошедшего в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в больницах находятся, по разным данным от 10 до 12 пострадавших. МЧС сообщает, что ведутся поиски еще 16 человек. При этом, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, пропавшими без вести по-прежнему остаются 59 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. ледственный комитет СК возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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Пять человек, которые считались пропавшими без вести, были найдены живыми. Огонь удалось локализовать лишь к полуночи по местному времени, поиск жертв продолжается. Причиной ЧП, по предварительным данным, могла стать обычная детская шалость с огнем — эпицентр возгорания находился возле кинотеатра и игровой комнаты.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного МЧС поступило около четырех часов дня. На место сразу выехали пожарные расчеты. Когда спасатели прибыли на место, огонь полыхал вовсю и стремительно распространялся по межэтажным перекрытиям, чему способствовала пластиковая обшивка помещений. Работу пожарных затрудняла и замысловатая внутренняя планировка четырехэтажного здания.

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Из здания ТРЦ спасателям удалось быстро эвакуировать более ста человек, после чего сотрудники МЧС приступили к поиску пострадавших. Тем временем несколько человек, заблокированных огнем, выпрыгнули в окна. В одном из туалетов на втором этаже спрятались несколько человек, заложивших щели в дверях мокрыми полотенцами. Они сообщили пожарным о своем положении SMS-ками. С самого начала ЧП стали поступать сведения о погибших. Пять тел спасатели нашли почти сразу около эвакуационной лестницы — погибли три женщины, мужчина и ребенок, которые задохнулись в дыму. Более 40 человек пострадали, 30 из них были госпитализированы. У них были диагностированы переломы ног, ожоги верхних дыхательных путей и отравление угарным газом.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Через несколько часов после возгорания рухнули перегородки части крыши, к этому времени площадь составляла около 1,6 тыс. кв. м. Появились сведения о том, что под обломками крыши могли оказаться двое спасателей, однако подтверждений этому из МЧС не поступило. Всего в тушении огня принимали участие 62 единицы техники и 288 человек, в том числе аэромобильная группировка. Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП возглавил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о трагедии в Кемерово, по его поручению на место вылетел глава МЧС Владимир Пучков.

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К полуночи сотрудники МЧС сообщили о том, что огонь локализован. К этому времени оставалась неизвестной судьба около семидесяти человек, в том числе сорока детей — о том, что они собирались в «Зимнюю вишню», сообщили их родственники. На помощь последним были вызваны около 20 психологов. Уже ночью появилась информация, что спасатели успели проверить три этажа из четырех. Были найдены тела еще двух погибших. Однако пожарные долгое время не могли попасть на четвертый этаж из-за слишком высокой температуры, а именно там расположены кинотеатр и игровая комната.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщила официальный представитель комитета Светлана Петренко, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина с учетом тяжести последствий пожара в ТРЦ уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СКР.

Как сообщили в ведомстве, к позднему вечеру следователями были допрошены 25 человек — очевидцы и потерпевшие, в том числе арендаторы и собственники торговых точек.

Некоторые из них утверждали, что при возгорании не сработали системы оповещения о пожаре и пожаротушения. Поэтому многие посетители ТРЦ поняли, что происходит, только когда увидели открытый огонь.

Также следователи начали разыскивать Надежду Судденок, гендиректора и собственника ООО «Зимняя вишня Кемерово», которому принадлежит ТРЦ.

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Точные причины возгорания не установлены, поскольку спасатели еще не приступали к разбору завалов. Однако одну из возможных версий назвал первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов. По его словам, очаг возгорания находился в батутной комнате, засыпанной поролоновыми мячиками. По мнению чиновника, кто-то из детей мог поджечь такой мячик зажигалкой, что и привело к трагедии. Другую причину называли некоторые из спасенных посетителей: по их словам, произошло короткое замыкание в оборудовании батутной комнаты. В Следственном комитете официально эти версии пока не комментировали.

Юлия Матющенко, Кемерово; Александр Александров

«Погода 24»: МЧС озвучило предварительную причину пожара в кемеровском ТРЦ
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11:42 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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