В Витебске собака повредила два автомобиля
Хозяева двух автомобилей в Витебске были огорчены, когда увидели, что обшивка автомобилей, которые они оставили во дворе, повреждена. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что виновницей происшествия стала собака.
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