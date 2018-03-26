СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
Разбор завалов продолжается. Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Еще 43 человека пострадали.
Как сообщил журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, опознание погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начнется в понедельник утром. «Опознание начнется завтра на судмедэкспретизе», — сказал он.
Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.
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