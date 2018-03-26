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7Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
00:28 (мск), источник: ТАСС

СК подтвердил гибель 37 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

ТАСС, 25 марта. Следственный комитет подтвердил гибель 37 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово», — сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Разбор завалов продолжается. Ранее о 37 жертвах пожара сообщили в оперативном штабе пожаротушения. Еще 43 человека пострадали.

Как сообщил журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, опознание погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» начнется в понедельник утром. «Опознание начнется завтра на судмедэкспретизе», — сказал он.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 были эвакуированы. По последним данным, открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Пожар в центре Кемерово: огонь поглотил три четверти торгового центра
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25 марта© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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