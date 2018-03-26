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7Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
01:40 (мск), источник: ТАСС

В списках погибших при пожаре в кемеровском ТЦ значится родственница губернатора Тулеева

КЕМЕРОВО, 26 марта. /ТАСС/. Среди погибших при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове значится Курчевская Татьяна Александровна — родственница главы региона Амана Тулеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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«Курчевская Татьяна Александровна, 11 лет. Степень родства [с главой региона] пока не уточняется», — сообщили в пресс-службе.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным оперативного штаба, известно о 37 погибших, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление Следственного комитета и дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию торгового комплекса. Для расследования уголовного дела в Кемерово направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Пожар в кемеровском ТЦ
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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В списках погибших при пожаре в кемеровском ТЦ значится родственница губернатора Тулеева
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