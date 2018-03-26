Открытое горение ликвидировано в торговом центре в Кемерово

По словам господина Дедюхина более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, в тушении было задействовано 104 единицы техники. Медицинская помощь была оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.
При этом источник агентства рассказал, что пожарные продолжают бороться с огнем на третьем этаже торгового центра. Он подчеркнул, что тушение пожара осложнено сильным задымлением, которое сохраняется.
«На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется», — сообщил собеседник «Интерфакса».
Следственный комитет России ранее подтвердил, что в результате пожара погибли 37 человек. По информации источника агентства в областной администрации, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева. Также собеседник «Интерфакса» в службах технического надзора региона предположил, что спровоцировать пожар могла неисправная электропроводка. Он добавил, что будет рассмотрена версия поджога, но на данный момент ни одна из версий не является приоритетной.
Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался вчера около 16:10. Ранее сообщалось, что по предварительной версии, пожар начался в детской батутной комнате, где загорелся поролон. СКР возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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