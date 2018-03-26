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01:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Открытое горение ликвидировано в торговом центре в Кемерово

Заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин сообщил, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По данным «Интерфакса» сейчас идет проливка здания и разбор завалов.

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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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По словам господина Дедюхина более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, в тушении было задействовано 104 единицы техники. Медицинская помощь была оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.

При этом источник агентства рассказал, что пожарные продолжают бороться с огнем на третьем этаже торгового центра. Он подчеркнул, что тушение пожара осложнено сильным задымлением, которое сохраняется.

«На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется», — сообщил собеседник «Интерфакса».

Следственный комитет России ранее подтвердил, что в результате пожара погибли 37 человек. По информации источника агентства в областной администрации, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева. Также собеседник «Интерфакса» в службах технического надзора региона предположил, что спровоцировать пожар могла неисправная электропроводка. Он добавил, что будет рассмотрена версия поджога, но на данный момент ни одна из версий не является приоритетной.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался вчера около 16:10. Ранее сообщалось, что по предварительной версии, пожар начался в детской батутной комнате, где загорелся поролон. СКР возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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