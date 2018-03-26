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02:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержана владелица сгоревшего в Кемерове торгового центра

Владелицу сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок задержали, сообщает Telegram-канал 112.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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Отмечается, что она была задержана как подозреваемая.

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По факту пожара в ТЦ возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее специалист одной из служб технического надзора региона сообщал, что в качестве возможных причин пожара рассматриваются неисправность проводки, поджог и неумышленное неосторожное обращение с огнем. Он также отмечал, что очевидцы не слышали пожарной сигнализации.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался на четвертом, верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по данным источника, 40 человек, еще 30 остаются в здании, однако спасатели оценивают шансы на их спасение как крайне низкие. Без вести пропали 69 человек, в том числе дети.

Пожар в кемеровском ТЦ
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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