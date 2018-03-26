Медведев заслушал доклады Пучкова, Скворцовой и Голодец по Кемерово
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек, среди погибших девять детей.
Как сообщила журналистам
Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов, сказала Тимакова.
В свою очередь Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре, добавила
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