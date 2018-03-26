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02:07 (мск), источник: РИА Новости

Медведев заслушал доклады Пучкова, Скворцовой и Голодец по Кемерово

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады главы МЧС Владимира Пучкова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой и вице-премьера Ольги Голодец о мерах, предпринимаемых в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек, среди погибших девять детей.

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Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, глава МЧС доложил Медведеву о ходе тушения пожара. Министр подчеркнул, что степень сложности пожара высока, для его ликвидации развернуты все возможные спасательные мощности.

Выслушав доклад Скворцовой, премьер поручил ей отправиться в Кемерово, чтобы не только на месте организовать квалифицированную помощь пострадавшим, но и в случае необходимости обеспечить их транспортировку в медицинские учреждения других городов, сказала Тимакова.

В свою очередь Голодец доложила главе правительства о мерах поддержки, которые планируется оказать пострадавшим и семьям погибших при пожаре, добавила пресс-секретарь премьера.

Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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