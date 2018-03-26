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02:53 (мск), источник: РИА Новости

После пожара в Кемерово пропал без вести 41 ребенок

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Спасатели ведут поиск 41 ребенка, пропавшего без вести после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях Андрей Мамченков.

Пожар в ТЦ в Кемерово
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25 марта 2018 года в Кемерово загорелся ТРЦ "Зимняя вишня". Горение в торговом центре ликвидировано, однако пожарные продолжают работать в здании. Ликвидацией последствий возгорания занимаются 300 человек, используется 100 единиц техники. В результате пожара погибли 37 человек, пострадали около 50. Пропавшими без вести числятся 69 человек. Замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке. Там кто-то поджег поролоновый наполнитель. Пожарная сигнализация не сработала. Сотрудникам торгового центра пришлось самим оповещать посетителей о пожаре. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.
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«По предварительным данным, ведется поиск 41 ребенка», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на горячую линию МЧС уже поступило более 160 обращений.

Пожар в кемеровском ТЦ
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Онлайн-трансляция
ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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