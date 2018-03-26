Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке

Утром в понедельник, 26 марта, на кольце на улице Уборевича, 15 произошло ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги на повороте на кольце и заехал на тротуар. По счастливой случайности, по предварительным данным, никто не пострадал; водитель вовремя сумел остановить автобус и не врезаться в здание, в котором находятся несколько магазинов. Стоит отметить, что машина выехала на достаточно оживленное пешеходное место — прямо туда, где на светофоре стоят люди, ожидающие разрешающего переход сигнала.