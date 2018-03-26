Городской автобус выехал с дороги на оживленный тротуар во Владивостоке
Во Владивостоке в районе телецентра произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Во Владивостоке в районе телецентра произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
Во Владивостоке в районе телецентра произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 29.
Утром в понедельник, 26 марта, на кольце на улице Уборевича, 15 произошло ДТП: маршрутный автобус выехал с дороги на повороте на кольце и заехал на тротуар. По счастливой случайности, по предварительным данным, никто не пострадал; водитель вовремя сумел остановить автобус и не врезаться в здание, в котором находятся несколько магазинов. Стоит отметить, что машина выехала на достаточно оживленное пешеходное место — прямо туда, где на светофоре стоят люди, ожидающие разрешающего переход сигнала.
На месте работает полиция, специалисты уточняют обстоятельства происшествия, будут изъяты записи с камер наружного наблюдения.
Предварительно, как говорят сотрудники ГАИ, возможно, водителя автобуса подрезала неустановленная машина, по данным с камер планируется восстановить все обстоятельства ДТП.
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