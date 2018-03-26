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03:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Детские центры Владивостока проверят по следам трагедии в Кемерово

Как стало известно корреспонденту DEITA. RU, во Владивостоке пройдут внеплановые проверки всех детских центров, в связи с трагедией в Кемерово.

Источник: ДЕЙТА

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался на четвертом, верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Погибли, по данным источника, 40 человек, еще 30 остаются в здании, однако спасатели оценивают шансы на их спасение как крайне низкие. Без вести пропали 69 человек, в том числе дети.

Во Владивостоке крупные детские центры находятся часто на верхних этажах торговых центров, куда можно попасть на эскалаторе, которые, как известно, в момент пожара должны останавливаться.

Ранее специалист одной из служб технического надзора региона сообщал, что в качестве возможных причин пожара рассматриваются неисправность проводки, поджог и неумышленное неосторожное обращение с огнем. Он также отмечал, что очевидцы не слышали пожарной сигнализации.

Михаил Грач.

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