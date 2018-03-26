Во Владивостоке вынесен приговор лже-соцработнице, обвиняемой в мошенничестве в отношении пенсионера

Подсудимая, представившись социальным работником, получила от 68-летнего инвалида второй группы пять тысяч рублей, пообещав, что данная сумма пойдет в фонд увеличения его пенсии. Завладев деньгами потерпевшего, подозреваемая скрылась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимую за совершение имущественных преступлений 41-летнюю жительницу Владивостока. С учетом рецидива преступлений суд назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.