Жителя Комсомольска осудят за попытку купить водительские права

По версии следствия, житель Комсомольска решил приобрести водительское удостоверение, но не проходить необходимое обучение. Он нашёл в Интернете объявление с предложением о продаже необходимых ему документов. Во время разговора автор публикации убедил горожанина в том, что якобы обладает связями в ГИБДД и может помочь в незаконной покупке водительских прав.

При встрече горожанин передал мужчине 40 тысяч рублей, которые, по его словам, нужны были для взятки должностным лицам ГИБДД. На самом деле автор объявления оказался мошенником, который просто похищал деньги и использовал их в личных целях.