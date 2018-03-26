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03:39 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Комсомольска осудят за попытку купить водительские права

В Комсомольске-на-Амуре отправили под суд местного жителя, который попытался за взятку приобрести водительское удостоверение. Он хотел купить права, но наткнулся на мошенника, который наживался на нечестных клиентах.

По версии следствия, житель Комсомольска решил приобрести водительское удостоверение, но не проходить необходимое обучение. Он нашёл в Интернете объявление с предложением о продаже необходимых ему документов. Во время разговора автор публикации убедил горожанина в том, что якобы обладает связями в ГИБДД и может помочь в незаконной покупке водительских прав.

При встрече горожанин передал мужчине 40 тысяч рублей, которые, по его словам, нужны были для взятки должностным лицам ГИБДД. На самом деле автор объявления оказался мошенником, который просто похищал деньги и использовал их в личных целях.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, жителя региона уже осудили по статье «Мошенничество». Теперь приговора ждёт мужчина, который заплатил за незаконно добытые водительские права. Сотрудники надзорного ведомства утвердили обвинительное заключение и направили его в суд. Фигуранту уголовного дела грозит лишение свободы за покушение на дачу взятки.

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