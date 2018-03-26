По факту смерти женщины в Приморье проводится проверка
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Следователи Приморья проводят проверку по факту смерти женщины в поселке Дунай, сообщает РИА VladNews.
Напомним, 26 марта в поселке Дунай пожилая женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.
Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, смерть женщины не носит криминального характера. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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