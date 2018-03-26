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03:56 (мск), источник: VLADNEWS

По факту смерти женщины в Приморье проводится проверка

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Следователи Приморья проводят проверку по факту смерти женщины в поселке Дунай, сообщает РИА VladNews.

Напомним, 26 марта в поселке Дунай пожилая женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, смерть женщины не носит криминального характера. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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