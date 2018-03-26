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04:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вячеслав Шпорт выразил соболезнования родным погибших в Кемерово

Губернатор Хабаровского края поручил проверить места массового пребывания людей.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от имени всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших при трагическом пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и поручил провести проверки всех мест массового пребывания людей. Особенно это касается учреждений, которые посещают дети — в стране продолжаются весенние школьные каникулы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Вчера в Кемерово произошел крупный пожар, по предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе и дети, — сказал Вячеслав Шпорт. — Конечно, пока рано делать какие-то выводы по поводу причин трагедии, это задача следствия. Тем не менее, уже сейчас ясно, в здании были проблемы с пожарной сигнализацией. Многие посетители не смогли быстро покинуть торговый центр из-за заблокированных выходов. В связи с этим поручаю проверить все места массового пребывания людей. Вы знаете, что на этой неделе продолжаются школьные каникулы. Поэтому под особый контроль нужно взять места, которые посещают группы детей.

Под проверки по поручению губернатора Хабаровского края в первую очередь попали торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения. Главная цель контрольных мероприятий — установить надёжность работы пожарной сигнализации и состояние аварийных выходов.

— Если будет нужно, то провести учения по эвакуации людей, о результатах проверки мне доложить, — сказал Вячеслав Шпорт. — От имени жителей Хабаровского края я выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.

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