Вячеслав Шпорт выразил соболезнования родным погибших в Кемерово

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от имени всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших при трагическом пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и поручил провести проверки всех мест массового пребывания людей. Особенно это касается учреждений, которые посещают дети — в стране продолжаются весенние школьные каникулы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Вчера в Кемерово произошел крупный пожар, по предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе и дети, — сказал Вячеслав Шпорт. — Конечно, пока рано делать какие-то выводы по поводу причин трагедии, это задача следствия. Тем не менее, уже сейчас ясно, в здании были проблемы с пожарной сигнализацией. Многие посетители не смогли быстро покинуть торговый центр из-за заблокированных выходов. В связи с этим поручаю проверить все места массового пребывания людей. Вы знаете, что на этой неделе продолжаются школьные каникулы. Поэтому под особый контроль нужно взять места, которые посещают группы детей.