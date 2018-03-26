Вячеслав Шпорт выразил соболезнования родным погибших в Кемерово
Губернатор Хабаровского края поручил проверить места массового пребывания людей.
Губернатор Хабаровского края поручил проверить места массового пребывания людей.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт от имени всех жителей региона выразил соболезнования родным и близким погибших при трагическом пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и поручил провести проверки всех мест массового пребывания людей. Особенно это касается учреждений, которые посещают дети — в стране продолжаются весенние школьные каникулы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вчера в Кемерово произошел крупный пожар, по предварительным данным, погибло 37 человек, в том числе и дети, — сказал Вячеслав Шпорт. — Конечно, пока рано делать
Под проверки по поручению губернатора Хабаровского края в первую очередь попали торговые центры, кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения. Главная цель контрольных мероприятий — установить надёжность работы пожарной сигнализации и состояние аварийных выходов.
— Если будет нужно, то провести учения по эвакуации людей, о результатах проверки мне доложить, — сказал Вячеслав Шпорт. — От имени жителей Хабаровского края я выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших.
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