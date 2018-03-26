Утечка на газопроводе в Хабаровске произошла из-за трещины в трубе

Специалисты вскрыли газопровод и обследовали его. На одном из сварных соединений они нашли трещину длиной около шести сантиметров и шириной один миллиметр. Газовики считают, что причиной её возникновения стала сезонная подвижка грунта.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», проведение работ осложняло и то, что на участке нельзя было применять тяжёлую технику, поскольку был риск повредить проходящие неподалёку коммуникации. В результате сотрудники ремонтного подразделения вручную при помощи отбойных молотков подняли на поверхность около 50 кубометров мёрзлой земли, чтобы осмотреть и восстановить повреждённый участок. Сейчас газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме.

«Воспламенение могло произойти от чего угодно. Неподалёку расположена проезжая часть: непотушенный окурок, брошенный в окно, любая искра могли спровоцировать появление огня. Поэтому ещё раз хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности при запахе газа и незамедлительном обращении в аварийную газовую службу по телефону 104», — рассказал главный инженер компании Андрей Лобанов.