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04:28 (мск), источник: Восток Медиа

Утечка на газопроводе в Хабаровске произошла из-за трещины в трубе

Хабаровские газовики устранили утечку на газопроводе в районе переулка Краснодарского. Аварийно-восстановительные работы затянулись из-за того, что нужно было согласовать их с сетедержателями в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

Специалисты вскрыли газопровод и обследовали его. На одном из сварных соединений они нашли трещину длиной около шести сантиметров и шириной один миллиметр. Газовики считают, что причиной её возникновения стала сезонная подвижка грунта.

Как сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», проведение работ осложняло и то, что на участке нельзя было применять тяжёлую технику, поскольку был риск повредить проходящие неподалёку коммуникации. В результате сотрудники ремонтного подразделения вручную при помощи отбойных молотков подняли на поверхность около 50 кубометров мёрзлой земли, чтобы осмотреть и восстановить повреждённый участок. Сейчас газоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объёме.

«Воспламенение могло произойти от чего угодно. Неподалёку расположена проезжая часть: непотушенный окурок, брошенный в окно, любая искра могли спровоцировать появление огня. Поэтому ещё раз хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности при запахе газа и незамедлительном обращении в аварийную газовую службу по телефону 104», — рассказал главный инженер компании Андрей Лобанов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что утечка газа произошла в Железнодорожном районе краевой столицы на прошлой неделе. В поле рядом с переулком Краснодарским загорелся газопровод. Подключённые к нему дома работали на остатке топлива в трубе, это торговый центр «Выборгский», ООО «ВМК-Капитал» и котельная Волочаевского городка.

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