Утечка на газопроводе в Хабаровске произошла из-за трещины в трубе
Хабаровские газовики устранили утечку на газопроводе в районе переулка Краснодарского.
Хабаровские газовики устранили утечку на газопроводе в районе переулка Краснодарского.
Специалисты вскрыли газопровод и обследовали его. На одном из сварных соединений они нашли трещину длиной около шести сантиметров и шириной один миллиметр. Газовики считают, что причиной её возникновения стала сезонная подвижка грунта.
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«Воспламенение могло произойти от чего угодно. Неподалёку расположена проезжая часть: непотушенный окурок, брошенный в окно, любая искра могли спровоцировать появление огня. Поэтому ещё раз хотелось бы напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности при запахе газа и незамедлительном обращении в аварийную газовую службу по телефону 104», — рассказал главный инженер компании Андрей Лобанов.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что утечка газа произошла в Железнодорожном районе краевой столицы на прошлой неделе. В поле рядом с переулком Краснодарским загорелся газопровод. Подключённые к нему дома работали на остатке топлива в трубе, это торговый центр «Выборгский», ООО «ВМК-Капитал» и котельная Волочаевского городка.
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