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04:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Искра от вспыхнувшего парафина стала причиной пожара в жилом доме в Иркутске

Искра, попавшая в техническое отверстие под люстру в одной из квартир дома на ул.

Искра, попавшая в техническое отверстие под люстру в одной из квартир дома на ул. Розы Люксембург в Иркутске, чуть было не стала причиной большого пожара. Об этом 26 марта 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании в одной из квартир панельной пятиэтажки поступило в 3 часа ночи. К месту были направлены две автоцистерны и пожарная лестница. На момент прибытия огнеборцев подразделений из окна квартиры на третьем этаже шёл дым. На лестничном марше их встречали хозяева квартиры, которые самостоятельно пытались потушить возгорание полов в кухне. Пожарные при помощи тяжелого инструмента вскрыли полы и пролили тлеющие деревянные лаги и доски.

По одной из версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём женщины, которая живёт этажом ниже. Оттуда накануне, около 10 часов вечера, на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. «Хозяйка квартиры на втором этаже нам пояснила, что она поставила на плиту ёмкость с парафином и забыла о ней, — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части № 7 Владимир Лапа. — Через некоторое время парафин вспыхнул с характерным хлопком, разбудив жильцов дома. Женщина сбила пламя мокрым полотенцем и выключила плиту. В результате оплавились натяжные потолки, остальные предметы кухонного интерьера остались целыми. Мы обследовали смежные квартиры, проинформировали соседей о происшествии и соблюдении мер предосторожности».

Однако при воспламенении парафина искра, видимо, попала в техническое отверстие под люстру, где в течение нескольких часов тлели горючий мусор и пыль, которые находились в бетонном перекрытии. Около 3 часов ночи хозяйка квартиры на третьем этаже проснулась от характерного запаха дыма и вызвала пожарных. Огнеборцам понадобилось несколько минут, чтобы потушить возгорание на площади 2 кв. м. Эвакуация жильцов дома не понадобилась.

Специалисты отмечают, что при ликвидации возгорания в многоэтажках, сотрудники МЧС в обязательном порядке ведут поквартирные обходы и осматривают помещения. В данной ситуации скрытое горение выявить было невозможно. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности хозяев квартиры, которые вовремя проснулись и вызвали пожарных. Государственные инспектора по пожарному надзору рекомендуют устанавливать во всех жилых и нежилых помещениях автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым и подающие громкий сигнал, который способен разбудить даже крепко спящего человека.

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