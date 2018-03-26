Жительница Екатеринбурга, устроив ДТП, поймала пьяного водителя

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения «Сова», столкнулись «ВАЗ-2110» и Toyota Vitz.

По предварительной информация, женщина, управлявшая иномаркой, выезжала с прилагающей территории и не уступила дорогу, в результате чего произошло лобовое столкновение с машиной «ВАЗом».

«Я выезжала с придомовой территории. Его не видела, так как он очень быстро ехал. Машины не могли расцепить», — сообщила автолюбительница.