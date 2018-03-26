Пенсионер попал под поезд в Чунском районе

Как выяснили сотрудники линейного пункта полиции станции Чуна, мужчина, будучи трезвым, проходил с сумками по железнодорожным путям, видимо, планируя выйти на автомобильную трассу. Сигнала поезда, по всей вероятности, он не услышал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

С начала года это уже второй инцидент на железной дороге в районе. Первый произошёл 15 февраля на железнодорожном переезде в Октябрьском МО. Водитель ВАЗ-2109 выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Водитель машины получил травму средней тяжести, пассажир не пострадал. Автомобиль не подлежит восстановлению.

В целом по Восточно-Сибирской железной дороге участились случаи травмирования граждан. С начала 2018 года зарегистрировано уже 18 происшествий, 13 из них — со смертельным исходом. В одном случае погибла несовершеннолетняя девочка. За аналогичный период прошлого года на ВСЖД травмы получили 15 человек, из которых 9 погибли. Случаев травмирования несовершеннолетних зафиксировано не было.