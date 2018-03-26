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04:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пенсионер попал под поезд в Чунском районе

Около железнодорожной платформы п. Пионерский 14 марта 2018 года грузовой поезд сбил насмерть 69-летнего жителя разъезда Кедровый.

Как выяснили сотрудники линейного пункта полиции станции Чуна, мужчина, будучи трезвым, проходил с сумками по железнодорожным путям, видимо, планируя выйти на автомобильную трассу. Сигнала поезда, по всей вероятности, он не услышал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чунского района.

С начала года это уже второй инцидент на железной дороге в районе. Первый произошёл 15 февраля на железнодорожном переезде в Октябрьском МО. Водитель ВАЗ-2109 выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Водитель машины получил травму средней тяжести, пассажир не пострадал. Автомобиль не подлежит восстановлению.

В целом по Восточно-Сибирской железной дороге участились случаи травмирования граждан. С начала 2018 года зарегистрировано уже 18 происшествий, 13 из них — со смертельным исходом. В одном случае погибла несовершеннолетняя девочка. За аналогичный период прошлого года на ВСЖД травмы получили 15 человек, из которых 9 погибли. Случаев травмирования несовершеннолетних зафиксировано не было.

Основная причина всех трагедий — нарушение правил личной безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться оборудованными переходами, тоннелями и мостами. Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта. Напоминайте своим родным, детям, знакомым об опасности нахождения вблизи железной дороги и о необходимости соблюдения правил безопасности для сохранения жизни и здоровья. Переходить пути можно только в оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. В это время не нужно пользоваться наушниками и мобильными устройствами.

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