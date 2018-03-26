Пенсионер попал под поезд в Чунском районе
Около железнодорожной платформы п. Пионерский 14 марта 2018 года грузовой поезд сбил насмерть 69-летнего жителя разъезда Кедровый.
Около железнодорожной платформы п. Пионерский 14 марта 2018 года грузовой поезд сбил насмерть 69-летнего жителя разъезда Кедровый.
Как выяснили сотрудники линейного пункта полиции станции Чуна, мужчина, будучи трезвым, проходил с сумками по железнодорожным путям, видимо, планируя выйти на автомобильную трассу. Сигнала поезда, по всей вероятности, он не услышал. Об этом сообщает
С начала года это уже второй инцидент на железной дороге в районе. Первый произошёл 15 февраля на железнодорожном переезде в Октябрьском МО. Водитель ВАЗ-2109 выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Водитель машины получил травму средней тяжести, пассажир не пострадал. Автомобиль не подлежит восстановлению.
Основная причина всех трагедий — нарушение правил личной безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться оборудованными переходами, тоннелями и мостами.
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