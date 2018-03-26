Двухлетние близнецы застряли одни в машине в Миассе
Они сами заблокировали двери, когда родители вышли из салона.
Они сами заблокировали двери, когда родители вышли из салона.
Спасателей вызвали родители малышей. Они рассказали, что отлучились из машины на две минуты, и в это время дети, находящиеся внутри, заблокировали двери. А разблокировать уже не могли.
История случилась на днях в Миассе. В машине находились двое детей — близнецы возрастом 1 год и 9 месяцев.
— Двигатель при этом работал, ключи были вставлены в замок зажигания. Наши сотрудники аккуратно открыли дверь с помощью шанцевого инструмента, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в Миасском отряде
С детьми все в порядке.
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