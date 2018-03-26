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06:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Двухлетние близнецы застряли одни в машине в Миассе

Они сами заблокировали двери, когда родители вышли из салона.

Спасателей вызвали родители малышей. Они рассказали, что отлучились из машины на две минуты, и в это время дети, находящиеся внутри, заблокировали двери. А разблокировать уже не могли.

История случилась на днях в Миассе. В машине находились двое детей — близнецы возрастом 1 год и 9 месяцев.

— Двигатель при этом работал, ключи были вставлены в замок зажигания. Наши сотрудники аккуратно открыли дверь с помощью шанцевого инструмента, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в Миасском отряде поисково-спасательной службы Челябинской области.

С детьми все в порядке.

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