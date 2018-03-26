Двухлетние близнецы застряли одни в машине в Миассе

Спасателей вызвали родители малышей. Они рассказали, что отлучились из машины на две минуты, и в это время дети, находящиеся внутри, заблокировали двери. А разблокировать уже не могли.

История случилась на днях в Миассе. В машине находились двое детей — близнецы возрастом 1 год и 9 месяцев.

— Двигатель при этом работал, ключи были вставлены в замок зажигания. Наши сотрудники аккуратно открыли дверь с помощью шанцевого инструмента, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в Миасском отряде поисково-спасательной службы Челябинской области.